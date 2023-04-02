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Sinop’ta vatandaşlara saldıran sokak köpekleri toplandı

Sinop’ta başıboş sokak köpekler, belediye ekipleri tarafından toplandı. 

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 16:52
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Sinop’ta sokak köpekleri toplatıldı

Sinop’ta vatandaşlara saldıran sokak köpekleri toplandı
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İHA'nın haberine göre, Sinop’ta vatandaşlara saldıran sokak köpekleri, belediye ekipleri tarafından toplandı.

Sinop kent merkezi hamsi yolu mevkisinde bu sabah saatlerinde başıboş sokak köpekleri vatandaşlara saldırdı.

Kaldırımda yürürken bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdı. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar, Sinop Belediye ekiplerine haber vererek saldırgan köpeklerin alınmasını istedi. Kısa sürede olay yerine gelen belediye ekipleri, sokak köpeklerini alıp barınağa götürdü.

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