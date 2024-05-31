Sinop’ta taş yüklü kamyon devrildi. 1 ölü

İlçeye bağlı Gökçealan köyünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre yol inşaatına malzeme taşıyan Enver Güdük (65) yönetimindeki taş yüklü kamyon, yol çalışmalarının yapıldığı alanda malzeme boşalttığı esnada sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonucu sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Savcılık incelemesinden sonra Enver Güdük’ün cenazesi Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güdük’ün cenazesi, memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesinde toprağa verilecek.