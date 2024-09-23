Sinop’ta trafik kazası. 4 yaşında çocuk yaralandı

Saat 11.00 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, İ.U.'nun kontrolündeki 55 ABT 473 plakalı otomobil Korucuk istikametinden şehir merkezine seyir ettiği esnada E.H.'nin kontrolündeki 28 AT 211 plakalı otomobile arkadan hızla çarptı. Yaşanan kazada 55 ABT 473 plakalı otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk yaralandı. Hafif yaralandığı belirtilen çocuk, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.