Sinop’ta trafik kazasında 2 kişi can verdi

Kaynak: İHA
Sinop’ta trafik kazasında 2 kişi can verdi

Sinop’ta otobüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sinop'ta, otobüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Sinop-Boyabat yolu üzerinde, 4. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 64 yaşındaki H.A., 34 TJ 5336 plakalı otomobiliyle Sinop istikametinden Boyabat istikametine seyir halindeyken, Karlı köyü yol ayrımına dönüş yaptığı sırada, aynı istikamette ilerleyen 67 yaşındaki B.K.'nin kullandığı 57 AV 650 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yaklaşık 134 metre sürüklendi. Kazada, otomobilde bulunan sürücü H.A. ve yolcu K.A. (56) hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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