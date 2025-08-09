Sinop'ta üç katlı bina çöktü

Kaynak: AA
Sinop'ta üç katlı bina çöktü

Sinop'ta yıkılma riski bulunan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan 3 katlı tarihi metruk bina çöktü.

Sinop'ta Yeni Mahalle Karantina Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi metruk binadan sabah saatlerinde sesler gelmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı bölgede, bina bir süre sonra çöktü. Çökmenin etkisiyle binanın çevresinde yoğun toz bulutu oluştu.

Sinop Belediyesi ekipleri, çöken binanın yıkıntılarını temizleme çalışması başlattı.

Çöken binanın yanındaki apartmanda yaşayan mahalle sakinlerinden Bayram Soner Kıroğlu, gazetecilere, binanın yaklaşık 150 yıllık olduğunu ve 10 yıldır kimsenin yaşamadığını söyledi.

İki yıldır binanın yıkılması ve önlem alınması için çaba gösterdiklerini anlatan Kıroğlu, "Bu sabah evden ayrılmak üzereyken sesler gelmeye başladı. Anlık olarak gördük. Hafif bir çivi sökülme gibi çıtırdamaya başladı. Çocuklar uyuyordu. Hepsini uyandırdım. Yan komşulara da haber verdim. Hepimiz dışarı çıktık. Öyle bekledik dışarıda." dedi.

Öte yandan binanın çevresinin bir süre önce yıkılma tehlikesi riskiyle trafiğe kapatılarak, güvenlik şeridi çekildiği öğrenildi.

