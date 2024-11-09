Sinop’ta uyuşturucu ve silah kaçakçılığına darbe: 5 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sinop’ta uyuşturucu ve silah kaçakçılığına darbe: 5 gözaltı

Sinop'ta jandarma ekipleri Merkez ve Erfelek ilçelerindeki operasyonlarda uyuşturucu ve silah mühimmat ele geçirirken, 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Sinop'ta jandarma ekipleri Merkez ve Erfelek ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu ve silah mühimmat ele geçirirken, 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehir merkezinde ve Erfelek ilçesinde uyuşturucu ve silah mühimmat kaçakçılığına yönelik şok uygulamalar gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 4 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza hapı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Sinop’ta uyuşturucu ve silah kaçakçılığına darbe: 5 gözaltı

Sinop’ta uyuşturucu ve silah kaçakçılığına darbe: 5 gözaltı

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