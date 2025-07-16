Sinop’ta yangın: Ahşap ambarlar küle döndü

Kaynak: İHA
Sinop’ta yangın: Ahşap ambarlar küle döndü

Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında iki ahşap ambar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Ayancık Yenigüler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenigüler köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iki ayrı ahşap ambara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Ayancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın çevredeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iki ahşap ambar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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