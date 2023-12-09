Sinop’ta yaşayanlar dikkat. Meteoroloji saat verip uyardı. Kuvvetli vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sinop ve çevresinde bugün ve yarın şiddetli yağışların olacağını duyurdu.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: AA
Sinop’ta yaşayanlar dikkat. Meteoroloji saat verip uyardı. Kuvvetli vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sinop ve çevresinde bugün ve yarın şiddetli yağışların olacağını duyurdu.

Buna göre, Sinop ve çevresinde bugün akşamdan yarın sabaha kadar yağmurun yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu durum sel, su baskını ve ulaşım sorunları gibi olumsuzluklara yol açabilir. Bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Aralık Cumartesi günü için yayınladığı hava durumu raporuna göre; Ülkemizin büyük bir bölümü parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağışlı geçecek. Yağışlar, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli olacak. Yağışlar, genel olarak yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar görülecek.

sinopta-yasayanlar-dikkat-yenicag.jpg

sinopta-yasayanlar-dikkat-yenicag1.jpg

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların kuvvetli olacağı bölgelerde olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esecek rüzgar da ulaşımda aksamalar gibi sorunlara yol açabilir.

sinopta-yasayanlar-dikkat-yenicag3.jpg

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Bu iller şunlar: Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye, Düzce.

sinopta-yasayanlar-dikkat-yenicag5.jpg

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri yağmurlu olacak. Yağışlar, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğusunda kuvvetli olacak. Rüzgar, kuzey yönlerden kuvvetli esecek.

sinopta-yasayanlar-dikkat-yenicag7.jpg

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar, Doğu Akdeniz’de kuvvetli olacak.

sinopta-yasayanlar-dikkat-yenicag8.jpg

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmurlu olacak, zamanla Bolu çevreleri karla karışık yağmur, yüksekleri yoğun kar yağışlı olacak. Yağışlar, batısı ile zamanla genelinde kuvvetli olacak.

sinopta-yasayanlar-dikkat-yenicag9.jpg

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri yağmurlu olacak, doğusunun iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Rüzgar, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli esecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge geneli kuvvetli yağmurlu olacak.

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Hatay için kuvvetli yağış uyarısı. Herkes tedbirini alsın
Hatay için kuvvetli yağış uyarısı. Herkes tedbirini alsın
Meteoroloji’den 8 il için kuvvetli sağanak uyarısı. Yer yer kar şeklinde olacak
Meteoroloji’den 8 il için kuvvetli sağanak uyarısı. Yer yer kar şeklinde olacak
Hafta sonu geliyor gelmekte olan. Meteorolojiden 14 il için uyarı
Aydın için meteorolojik uyarı
Aydın için meteorolojik uyarı
Bursa için son dakika meteorolojik uyarı
Bursa için son dakika meteorolojik uyarı
Meteoroloji'den 14 il için kritik uyarı. Saat verdi, çok kuvvetli vuracak
Meteoroloji'den 14 il için kritik uyarı. Saat verdi, çok kuvvetli vuracak
Meteorolojiden balıkçılara son dakika fırtına uyarısı
Meteorolojiden balıkçılara son dakika fırtına uyarısı
Öne Çıkanlar
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz!
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz!
Son Haberler
Savunma Bakanlığı açıkladı. Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Savunma Bakanlığı açıkladı. Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Osmanlı’da cariye fiyatları ortaya çıktı. Satılan cariyelerin fiyatı günümüzde kaç para ediyor? Yaşam
Osmanlı’da cariye fiyatları ortaya çıktı. Satılan cariyelerin fiyatı günümüzde kaç para ediyor?
Otobüste uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı Gündem
Otobüste uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı
Hatay için kuvvetli yağış uyarısı. Herkes tedbirini alsın Gündem
Hatay için kuvvetli yağış uyarısı. Herkes tedbirini alsın
Aleyna Tilki cevap vermekte gecikmedi. Menajeri 'Aleyna kendi kendisinin katilidir' demişti Magazin
Aleyna Tilki cevap vermekte gecikmedi. Menajeri 'Aleyna kendi kendisinin katilidir' demişti
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı Gündem
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Galatasaray transferi resmen açıkladı. Daha önce Beşiktaş forması da giymişti Spor
Galatasaray transferi resmen açıkladı. Daha önce Beşiktaş forması da giymişti