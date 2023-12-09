Sinop’ta yaşayanlar dikkat. Meteoroloji saat verip uyardı. Kuvvetli vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sinop ve çevresinde bugün ve yarın şiddetli yağışların olacağını duyurdu.

Buna göre, Sinop ve çevresinde bugün akşamdan yarın sabaha kadar yağmurun yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu durum sel, su baskını ve ulaşım sorunları gibi olumsuzluklara yol açabilir. Bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Aralık Cumartesi günü için yayınladığı hava durumu raporuna göre; Ülkemizin büyük bir bölümü parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağışlı geçecek. Yağışlar, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli olacak. Yağışlar, genel olarak yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar görülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların kuvvetli olacağı bölgelerde olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esecek rüzgar da ulaşımda aksamalar gibi sorunlara yol açabilir.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Bu iller şunlar: Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye, Düzce.

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri yağmurlu olacak. Yağışlar, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğusunda kuvvetli olacak. Rüzgar, kuzey yönlerden kuvvetli esecek.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar, Doğu Akdeniz’de kuvvetli olacak.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmurlu olacak, zamanla Bolu çevreleri karla karışık yağmur, yüksekleri yoğun kar yağışlı olacak. Yağışlar, batısı ile zamanla genelinde kuvvetli olacak.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri yağmurlu olacak, doğusunun iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Rüzgar, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli esecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge geneli kuvvetli yağmurlu olacak.