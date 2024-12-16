Sinop’taki Akgöl Tabiat Parkı buz tuttu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sinop’taki Akgöl Tabiat Parkı buz tuttu

Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan Akgöl Tabiat Parkı kartpostallık görüntüler oluştu. Soğuk havanın etkisiyle donan göl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ayancık'a yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan, hem orman hem otsu hem de göl ekosistemini barındırmasıyla ilgi çeken Akgöl Tabiat Parkı, kış mevsiminde de kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Türkiye'nin 236'ncı tabiat parkı olan, zengin bitki örtüsünden oluşan ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Akgöl Tabiat Parkı, soğuk havanın etkisiyle dondu. Günübirlik bölgeye gelen vatandaşlar, hem eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor, hem de göl çevresinde karda oyun oynayarak keyifli vakit geçiriyor. Fotoğraf tutkunları da bu muazzam manzarayı ölümsüzleştiriyor.

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