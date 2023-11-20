Sinop’u fırtına vurdu: Tabelalar ve ağaçlar devrildi

Sinop’ta dün gece çıkan fırtına, hayatı felç etti. Tabela ve ağaçların devrildiği fırtına, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

KAYNAK: İHA
Sinop’u fırtına vurdu: Tabelalar ve ağaçlar devrildi

Sinop’ta dün gece çıkan 50-70 km/saat hızında fırtına çıktı. Fırtına, çevreye zarar verdi.

Şehirdeki yön tabelaları ile elektrik direği yerinden çıkarak devrildi. Ağaçları da yıkan fırtına, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

"5 DAKİKA İÇİNDE SIRILSIKLAM OLDUM"

Fırtınaya şahit olan işletmeci Doğancan Altuntepe yaptığı açıklamada, “Gece evden 5 dakikalığına bakkal için çıktım. Çok kötü rüzgar esiyordu. 75 kilo olmama rağmen sağa sola savruldum. Rüzgarla beraber yağmur da vardı. 5 dakika içinde sırılsıklam oldum, eve geri döndüm. Umarım bu hava devam etmez” dedi.

Fırtınaya şahit olan bir vatandaş evinin yıkılacağını düşündüğünü ve çok korktuklarını söylerken, başka bir vatandaş ise fırtınadan evinin su gider borularının koptuğunu ve korktuğunu ifade etti.

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