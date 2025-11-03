Tarihî atmosferi canlı renklerle tuvale döken Kanaç’ın eseri, ‘kentin kültürel mirasına sanatsal bir katkı’ şeklinde nitelendirildi.



Vali Mustafa Özarslan, 3 Kasım Sinop’un fethinin 811. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kente sanatsal değer katan Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ali Rıza Kanaç’a teşekkür belgesi sundu. Sinop’un fethini temsil eden eseriyle kentin tarihine estetik bir derinlik kazandıran Dr. Kanaç’a teşekkürlerini ileten Vali Özarslan, "03 Kasım 1214’te Sinop’umuza Türk-İslam medeniyetinin, inancının ve ruhunun mührü vurulmuştur. Bu mührün vurulduğu günün coşkusunu halkımıza sanat aracılığıyla yeniden yaşatan bu değerli çalışmanız, geçmişin ruhunu bugünün gözleriyle görmemize imkân sağlamıştır" dedi