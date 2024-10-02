Sinsice zehirliyor! Onlarca kişi hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sinsice zehirliyor! Onlarca kişi hastanelik oldu

Kastamonu'da sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ormanlık alandan toplanan mantarlar sebebiyle 100'den fazla kişi hastanelik oldu.

Sonbaharın gelmesi ile birlikte etkili olan yağışlar sebebiyle mantar bolluğu yaşanıyor. Ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen birçok kişi, mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi gibi şikayetlerle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavi altına alınan vatandaşların ormandan topladıkları mantardan zehirlendikleri tespit edildi.

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3 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Kastamonu'da dün 3 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınırken, son 1 haftada mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 35'e yükseldi.

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Mantardan zehirlenen 35 kişiden 14'ünün servisteki tedavileri devam ederken durumu ağır olan 1 kişi entübe edildi. Geçen ay itibariyle kentte 100'den fazla kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.

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