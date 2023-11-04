Sinüsleri anında boşaltan yöntem ortaya çıktı

Elma sirkesi yöntemiyle sinüslerin boşaltılması dikkat çekti. İşte mucize yöntem.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sinüsleri anında boşaltan yöntem ortaya çıktı

Sinüs enfeksiyonu veya sinüzit, paranazal dokuların iç yüzeyinin iltihaplanmasıdır. Sinüsler, yüz kemiklerindeki ve burun boşluğuyla bağlantılı olan boşluklardır.

Sinüslerin tıkanması, sinüs boşluklarında hava, mukus ve bakterilerin akışını veya boşalmasını engeller.

İŞTE DOĞAL YÖNTEM…

Sinüziti tedavi etmek için doğal yöntemler kullanılabilir. Bunlardan biri elma sirkesidir.

Elma sirkesi, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından zengindir.

Enfeksiyonla savaşır, mukusu inceltir ve hava yollarını temizler. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonu önler.

SİNÜS TIKANIKLIĞINA NEDEN OLAN BAZI FAKTÖRLER ŞUNLARDIR:

Üst solunum yolu enfeksiyonları: Soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlar, sinüslerde mukus üretimini artırabilir ve sinüsleri tıkayabilir.

Alerjik reaksiyonlar: Alerjenlere karşı reaksiyon, burun içinde şişlik ve mukus oluşumuna neden olabilir. Bu da sinüsleri tıkayabilir ve sinüzite yol açabilir.

Polipler: Burun içindeki küçük, yumuşak doku büyümeleri, sinüslerin boşalmasını engelleyebilir.

Anatomik sorunlar: Burun septumu (burun içindeki kemik ve kıkırdak bölme) eğri veya doğuştan gelen bazı bozukluklar varsa, sinüs boşalması zorlaşabilir.

Buruna kaçan nesneler veya alerjenler: Burun içine giren yabancı cisimler veya alerjenler, sinüsleri tahriş edebilir veya tıkayabilir.

Sinüs enfeksiyonu, 12 haftaya kadar sürebilen iltihaplanma ile karakterizedir. Bu iltihaplanma, ağrı, rahatsızlık ve burun akıntısına neden olur.

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