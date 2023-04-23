Sinüzite iyi gelen bitkiler nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan sinüzite iyi gelen bitkiler dikkat çekti.

Sinüzite iyi gelen 3 bitki, ‘papatya, fesleğen, zencefil’ olarak açıklandı.

Ayrıca sinüzite iyi gelen çaylar içerisinde; papatya çayı, zencefil çayı gibi çayların sıralanabileceği ifade edildi.

PAPATYA ÇAYI TARİFİ

Çay olarak kullanımında 1 bardak taze kaynatılmış içme suyu içine 1 tatlı kaşığı papatya çiçeği koyun.

Bardağın ağzını kapatarak 5-10 dakika demlenmeye bırakın.

Günde 3-4 defa yemeklerden sonra içebilirsiniz. Etkisini yitirmemesi için kaynatmadan hazırlayın.

Gargara olarak kullanımında ise, bir fincanın içine 2-3 çay kaşığı papatya çiçeği ve yarım bardak taze kaynatılmış su ekleyin.

5-10 dakika demlendikten sonra ılıtıp gargara olarak kullanabilirsiniz.

ZENCEFİL ÇAYI TARİFİ

Zencefil çayı yapımı için öncelikle suyu kaynatalım. Kaynadıktan sonra 5 dk. bekleyelim ki kaynar su ile zencefillerimiz birden haşlanmasın. Bitki çayları yaparken genelde 80 derece sıcak su kullanılır ama sizin ölçme şansınız yoksa kaynar suyun altını kapatıp dinlendirerek de aynı sonuca ulaşabilirsiniz.

Her bir fincan zencefilli çay için yaklaşık ceviz büyüklüğünde bir parça zencefilin kabuğunu soyup patates dilimler gibi dilimleyelim.

Çay demleyeceğimiz demliğe zencefilleri, çubuk tarçını alarak sıcak suyu ekleyelim.

8-10 dk demlenmesi için bekletelim.

Demlenen taze zencefil çayını fincanlara alalım, bolca limon suyu sıkalım.

Tercihe göre istenen miktarda bal ile karıştırıp servis edelim. Taze zencefil çayı tarifini deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun.