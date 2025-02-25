Sıpanın kar keyfi kameraya takıldı! Ahıra girmek istemedi

Bülent Taşdibek’in sıpasıyla verdiği mücadele arkadaşı tarafından görüntülendi.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı zaman zaman renkli görüntülere neden oluyor. Bu kez karla oyun oynayan sıpanın ahıra girmek istememesi kameraya takıldı.

Ereğli ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan Radar mevkiindeki hayvan çiftliğinde, Bülent Taşdibek, ‘Abbas’ adlı sıpası ve köpekleriyle birlikte kar gezisi yaptı. Bir süre sıpasıyla oynayan Taşdibek, sıpasını ahıra sokmakta güçlük çekti. Taşdibek’in sıpasıyla verdiği mücadele bir arkadaşı tarafından görüntülendi.