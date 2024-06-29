Sır cinayet çözüldü! Otomobilinde başından vurulmuş halde bulunmuştu

Dinar ilçesi Fatih Mahallesi'nde, 27 Haziran sabahı 06 DM 6877 plakalı araç içerisinde Hüseyin Çakır başından vurulmuş vaziyette ölü olarak bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma yaklaşık 40 saat sürdü ve bu süreçte Hüseyin Çakır'ın cinayete kurban gittiği, katilin ise arkadaşı İ.Ö. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan İ.Ö.'nün, tartışma esnasında Hüseyin Çakır'ı başından vurarak öldürdüğü anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında Hüseyin Çakır'ın eşi de gözaltına alındı.

İddialara göre, Hüseyin Çakır'ın eşi ile İ.Ö. arasında bir ilişki vardı ve bu durumu öğrenen Hüseyin Çakır, İ.Ö. ile buluştuğu sırada çıkan tartışma sonucu İ.Ö. tarafından başından vurularak öldürüldü.