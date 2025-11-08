Uyku kalitesini artırmak için yatak odası dekorasyonunda büyük bir yanılgıya düşüldüğü, yeni bilimsel çalışmalar ve yabancı uzman görüşleriyle netlik kazandı.

Araştırmalar, enerjiyi yükseltme ve dikkati artırma özellikleriyle bilinen canlı kırmızı ve parlak turuncu tonlarının yatak odasındaki en büyük uyku düşmanlarından biri olduğunu gösterdi.

UZMANLAR KIRMIZI RENGİN UYARIM ETKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Londra'daki Nightingale Hastanesi'nde uzun yıllar uyku ve zindelik programları yürüten ünlü fizyolog ve uyku terapisti Dr. Nerina Ramlakhan, bu tür canlı, sıcak renklerin dinlenme ortamında yaratıcılık ve uyanıklık hissini tetiklediğini ifade etti.

Dr. Ramlakhan, kırmızının fizyolojik olarak kalp atış hızını ve kan basıncını artırabildiğini, bu durumun da bedenin uykuya geçiş sürecini zorlaştırdığını vurguladı.

Amerikalı Klinik Psikolog ve Klinik Uyku Uzmanı Dr. Michael Breus da bu görüşleri destekledi.

Dr. Breus, uyku ortamının temel amacının zihni ve bedeni sakinleştirmek olduğunu, ancak kırmızı gibi uyarıcı bir rengin bu amacı sabote ettiğini belirtti.

Uzman, özellikle yatak odasında yoğun kırmızı kullanımının stres ve kaygı düzeyini yükseltebileceği uyarısında bulundu.

BİLİMSEL VERİLER HANGİ RENKLERİ ÖNERİYOR?

İngiltere merkezli bazı araştırmalar, yatak odasında tercih edilen renklerin uyanma süresine ve genel ruh haline etkisini inceledi.

Çalışmalar, mavi, açık yeşil ve yumuşak gri gibi nötr ve soğuk tonların sakinleştirici etkisi sayesinde daha kısa sürede uykuya dalmayı ve daha dinlenmiş uyanmayı sağladığını ortaya koydu.

İngiliz iç mimar Benji Lewis, geleneksel olarak yatak odası tavanlarında kullanılan saf beyaz rengin bile ışığı fazla yansıtarak uykuyu olumsuz etkileyebileceğini savundu.

Lewis, ışık yansımasının beyni uyardığını ve bu durumun uykuya geçişi zorlaştırdığını ifade etti.

Uzman, beyaz yerine yumuşak gri tonları karışmış bej veya 'Drop Cloth' gibi daha sıcak ve mat tonları önerdi.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRMAK İSTEYENLERE KRİTİK TAVSİYE

Uzmanlar, kaliteli bir uyku için yatak odası duvarlarında ve büyük mobilya parçalarında kırmızı, parlak turuncu ve neon gibi uyarıcı renklerden kesinlikle uzak durulması gerektiğini ifade etti. Bunun yerine, dinginlik ve huzur hissi veren pastel mavi, adaçayı yeşili, lavanta ve nötr bej tonlarının tercih edilmesi gerektiği üzerinde duruldu.