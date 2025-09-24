Sıradan bir sokma, ani tepki! Bilim insanlarından şok uyarı

Yakın zamanda yayımlanan Allergy dergisindeki bir makale, arı alerjilerinin görülme sıklığının özellikle kentleşmeyle birlikte arttığını ortaya koydu.

Makaleye göre, arı zehrine karşı oluşan şiddetli alerjik reaksiyonlar, dünya genelinde hastane acil servislerine başvuruların önemli bir kısmını oluşturdu.

Amerika Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID)'den Dr. David B. Golden, arı sokması sonrası yaşanan anafilaktik şokun, çok hızlı geliştiğini ve tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabileceğini belirtti.

Dr. Golden, "Arı zehri alerjisi olan kişilerin yanlarında her zaman bir epinefrin otoenjektörü (adrenalin iğnesi) taşımaları hayati önem taşıyor. Bu, acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir" dedi.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden alerji ve immünoloji uzmanı Prof. Dr. Robert A. Wood ise arı alerjisi olan kişilerin belirtileri iyi tanıması gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Wood, arı sokması sonrası yaygın kaşıntı, kurdeşen, nefes darlığı, baş dönmesi, dil veya boğazda şişlik gibi belirtilerin anafilaktik şokun habercisi olabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, arı alerjisi teşhisi konmuş kişilerin aşı tedavisi (immünoterapi) ile kalıcı koruma sağlayabileceğini söyledi. Bu tedavi, arı zehrine karşı vücudun toleransını artırarak, ileride yaşanabilecek ciddi reaksiyonları engellemeyi amaçladı.

NE YAPMALI?

Eğer bilinen bir arı alerjiniz varsa, yanınızda mutlaka reçeteli bir epinefrin otoenjektörü bulundurun ve nasıl kullanılacağını öğrenmeniz bildirildi.

Arıların yoğun olduğu bölgelerde açık renkli kıyafetler giyin ve parfüm kullanmaktan kaçınmanız önerildi. Yiyecek ve içeceklerinizi kapalı tutmanız önerildi.

Arı sokması durumunda, iğneyi cımbızla değil, bir kredi kartı gibi sert bir nesneyle kazıyarak çıkarın.

Herhangi bir alerjik reaksiyon belirtisi gördüğünüzde, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız önerildi.

Uzmanlar, yaz aylarının keyfini çıkarmak için basit önlemlerin hayat kurtarıcı olabileceğini hatırlattı.

Arı alerjisi, küçümsenmemesi gereken sessiz bir tehlike. Ani tepkilerle karşılaşmamak için riskli yaz aylarında dikkatli olmak gerektiği vurguladı.