Şirketlerin maaş dönemi yoğunluğuna dijital çözüm bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
Şirketlerin maaş dönemi yoğunluğuna dijital çözüm bulundu
İnsan kaynakları platformu Kolay İK, çalışanların mesai, giriş-çıkış, vardiya, fazla mesai, izin gibi aylık çalışma takvimlerinin yer aldığı puantaj tablosunu dijitalleştiren bir modül geliştirdi.

İnsan kaynakları platformu Kolay İK, çalışanların mesai, giriş-çıkış, vardiya, fazla mesai, izin gibi aylık çalışma takvimlerinin yer aldığı puantaj tablosunu dijitalleştiren bir modül geliştirdi.

Bordro oluşturmayı kolaylaştıran 'Puantaj' modülü ile birlikte muhasebe ve insan kaynakları departmanları, her ay maaş dönemi öncesinde günlerce süren uyumsuzluk kontrolü ve puantaj hesaplaması gibi işlemlerin süresini yaklaşık yüzde 85 kısaltıp hesaplamayı hatasız olarak tamamlıyor.

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ELLE GİRİŞ YAPILMASI HATA PAYINI YÜKSELTİYOR

Puantaj modülünü geliştirme gerekçelerini anlatan Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, şunları anlattı: “Puantaj hesaplaması şirketlerin muhasebe veya insan kaynakları departmanlarında, bazen de her iki departmanda birden her ay ciddi bir yoğunluk oluşmasına neden oluyor. Özellikle büyük şirketlerde bu hesaplamalar günler sürüyor. Bunun başlıca nedeni ise ‘planlanan çalışma saatleri’ veya vardiya programı ile ‘gerçekleşen çalışma saatleri’ arasında sıklıkla uyuşmazlıklar olması. Gerçekleşen çalışma saatleri ile planlanan arasında, dolayısıyla puantaj tablosunda uyumsuzluklar oluşabilir. Bordro oluşturmak için gerçekleşen çalışma saatlerinin doğru saptanması ve bordroya doğru bir şekilde işlenmesi gerekir. Ancak Excel gibi tablolar kullanılarak yani elle giriş yapılarak hazırlanan puantaj tabloları süreyi uzattığı gibi hata payını da artırır. Biz de buradan yola çıkarak puantaj hesaplamasını dijitalleştiren bir modül geliştirdik.”

PUANTAJ TABLOSU ÇIKARMA SÜRESİNİ KISALTIYOR

Geliştirdikleri Puantaj modülü ile gerçekleşen ve planlanan çalışma saatlerinin sisteme otomatik olarak aktarıldığını ve aradaki uyumsuzlukların da yine otomatik olarak giderildiğini söyleyen Yalı, bir şirkette puantaj tablosu çıkarma süresini yaklaşık yüzde 85 oranında kısaltmanın mümkün olduğunu söyledi.

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ÜCRETSİZ OLARAK SUNULUYOR

Puantajın doğru hesaplanmasının önemine değinen Yalı,Tabloda yapılacak herhangi bir yanlışlık, çalışanların maaş hesaplamalarında karışıklığa neden olmasının yanı sıra işveren ve çalışan arasında haksızlıklara yol açar. Ayrıca yanlış bordro bildirimi şirketlerin kanunen ceza almasına da neden olur. Sağlıklı bir puantaj takibi oluşturmak için modülümüzü ‘Personel Yönetimi’ uygulamamızı kullanan tüm şirketlere ücretsiz sunuyoruz” diye konuştu.

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