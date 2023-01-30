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Dünya devi 6 bin kişiyi işten çıkaracak

Hollanda merkezli elektronik şirketi Philips, şirketin zarar etmesi nedeni ile maliyetlerin azaltılması için dünya genelinde 6 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 12:20
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Şirkette 80 bin kişi çalışıyor. Dünya devi Philips 6 bin kişiyi işten çıkaracak

Dünya devi 6 bin kişiyi işten çıkaracak
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Philips'ten 2022 yılı satışlarına ilişkin yapılan açıklamada, satışların düştüğü ve şirketin 1,6 milyar zarar ettiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin 2023 yılında dünya genelinde 6 bin kişinin işine son verileceği ifade edildi.

Bunun 1.100'ünün Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven kentinde olduğu kaydedildi.

Dünya genelinde yaklaşık 80 bin çalışanı bulunan şirket geçen yıl ekimde de yine maliyetlerin azaltılması için 4 bin kişinin işine son vermişti.

 

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