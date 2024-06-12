Sırları açıklayan Dragos çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sırları açıklayan Dragos çıktı

Adnan Oktar silahlı suç örgütünün içyüzünü ortaya koyan Dragos Kırmızı Kedi Yayınevi farkıyla okuyucu ile buluştu.

Türkiye'nin gördüğü en büyük çetelerden biri olan Adnan Oktar silahlı suç örgütünün iç yüzünü anlatan kitap Dragos çıktı. Gazeteci İpek Özbey'in sorup Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nü çökerten polis müdürü Furkan Sezer'in anlatımıyla sis perdesini dağıttığı Dragos'ta çarpıcı başlıklar var.

Dragos’ta, dini kullanarak yabancı istihbarat teşkilatlarıyla iç içe geçen, kedicik perdesinin örttüğü silahlı suç örgütünün içyüzünü okuyacaksınız.

KİTAPTAKİ BAŞLIKLAR

• Operasyonun perde arkasında neler yaşandı?

• Adnan Oktar’a operasyon yapan polis müdürünün başına neler geldi?

• Kızlar nasıl “kedicik”lere dönüştürüldü?

• Dragos kod adlı malikânede neler yaşandı?

• Turnike sistemi nedir?

• Örgüt parayı nereden buldu?

• Adnan Oktar yurtdışında kimlerle bağlantı kurdu?

• Cezaevine gelen kadın avukatların sırrı ne?

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