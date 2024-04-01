Şırnak halkı sokağa döküldü. Seçim sonuçları açıklandı.

2019 Yerel Seçimleri'ni %61,72'lik oy oranına tekabül eden 19.718 oyla kazanan ve dün yapılan mahalli seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre oyu biraz düşmüş de olsa %47.58 oy oranıyla kazanan Mehmet Yarka'ya zafer coşkusunu doyasıya kutladı.

Ülke genelinde büyük bir katılıma sahne olan 2024 Yerel Seçimleri esnasında DEM Partililerin asker ve polise karşı gerçekleştirdikleri provakasyonlarla gündeme gelen Şırnak'ta, AK Parti'nin adayı Mehmet Yarka kesin olmayan sonuçlara göre tekrardan göreve layık bulundu.

Sandıkların büyük bir bölümü açıldıktan sonra Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'nda bulunan AKP seçim bürosu önüne gelen Yarka, halka seslenerek "Size hizmet etmeye devam edeceğiz. Birleştirici olacağız, oy veren, vermeyen herkese hizmetkar olacağız" dedi. Halka hitap eden Yarka'ya AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan refakat etti.

Vatandaşa seslenişinde yarım kalan işleri bu dönemde bitirme sözü veren Yarka "Tek gayemiz kente hizmet sunmak olacak" diye konuştu.

Yarka'dan sonra mikrofonu eline alan AK Parti Milletvekili Tatar, partisine teşekkür ettikten sonra adaylarına destek veren herkese teşekkürlerini arz etti.

Açıklamaların son bulmasından sonra seçim bürosu önünde toplanan vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde zaferin tadını çıkarttı.