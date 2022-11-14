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Şırnak Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Büro Personeli alımı için ilana çıktı

Şırnak Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 4/B sözleşmeli büro personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 23:11
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Şırnak Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Büro Personeli alımı için ilana çıktı

Şırnak Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Büro Personeli alımı için ilana çıktı
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Şırnak Üniversitesinin Şırnak İl Merkez birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 5 (Beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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