9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Şırnak uzun zamandır beklediği kara kavuştu

Şırnak’ta bu yıl geç yağan kar, dün akşamdan itibaren etkili oldu. Yüksek kesim yerleri beyaza büründü.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 09:54
Takip Et

Şırnak, uzun zaman sonra karla buluştu

Şırnak uzun zamandır beklediği kara kavuştu
+
Aa
-

Şırnak’ta kış etkisini hissettirmeye başladı. Bu yıl geç yağan kar yağışı yüksek rakımlı yerleşim yerlerini beyaza bürüdü.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı yüksek rakımlı Uzungeçit beldesinde kar yağışı etkili oldu. Dün akşamdan itibaren yağan kar yağışı, Tanin Tanin Dağını beyaza bürüdü. 8 ocak 2023 tarihinde ilk kar yağışı fotoğrafçıları sevindirdi.

Bölgede fotoğrafçılık yapan Serdar Gökçe, kar yağışıyla beraber beyaza bürünen dağları fotoğraflamayı özlediğini söyledi. Gökçe, "Günlerdir bu anı bekliyorduk. Çok şükür kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı bölgeler karla kaplandı. Artık 5 ay boyunca buralar karla kaplı olacak. Bizlerde her güzel anı fotoğraflayacağız’’ dedi.

 


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
1
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
2
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
3
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
5
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
6
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
7
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
﻿Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
﻿Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
﻿Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
﻿Temizlik görevlisine tokatlı saldırı
﻿Temizlik görevlisine tokatlı saldırı
﻿Temizlik görevlisine tokatlı saldırı
﻿ Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı
﻿ Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı
﻿ Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı
﻿Düzce ve Karabük'te sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Düzce ve Karabük'te sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Düzce ve Karabük'te sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.