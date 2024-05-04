Şırnak'ı sağanak ve dolu vurdu: Caddeler göle döndü. Araçlar sular altında kaldı

Meteorolojinin sarı kodla uyardığı Şırnak’ın Cizre ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonucu birçok ev, işyeri ve araç sel suları altında kaldı.

Yafes Mahallesi'nde Cizre Belediyesi’ne ait bir şehir içi otobüsü içerisinde bulunan yolcular ile birlikte sel sularının ortasında mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kurtarılırken, Nur mahallesi'nde ise park halinde bulunan 73 AAY 316 plakalı araç sel sularında sürüklenerek menfeze sıkıştı.

Sıkışan araçtan dolayı yağmur suyu seviyesi yükselip mahalle sel sularına teslim oldu. Sağanak yağış sonucu Memu-Zin Bulvarı, Dört Yol Kavşağı, İdil Caddesi, Eski Çarşı ve ilçe otogarı mevkiinde bulunan cadde ve sokaklar sular altında kaldı.