Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada otobüs sürücüsü tutuklandı

Kazanın sürücüsü olan Serdar F. tutuklandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Şırnak-Uludere karayolu, Balveren beldesi mevkisinde meydana geldi. Otobüs, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şırnak Valisi Osman Bilgin de kaza yerine gidip incelemelerde bulundu.

Kazada Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ile Sözleşmeli Er Muhammed Koçak şehit oldu, 44 asker ile sürücü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Serdar F. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.