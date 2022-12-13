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Valilik duyurdu: 7 gün yasak 

Şırnak Valiliği, 14 Aralık saat 00.01’den geçerli olmak üzere 7 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 15:45
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Şırnak’ta 7 günlük eylem yasağı

Valilik duyurdu: 7 gün yasak 
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Şırnak Valiliği kentte, 7 gün süreyle eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 14 Aralık saat 00.01’den geçerli olmak üzere açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 20 Aralık’a kadar yasak getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri- balon uçurtmak, drone-paramotor ve benzeri her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, sticker, broşür ve benzeri dağıtılması, afiş ve pankart asılması ve benzeri etkinliklerin Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (Coğrafi alan-il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 14 Aralık 2022 saat 00.01’den 20 Aralık 2022 günü saat 23.59' a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi. (AA)

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