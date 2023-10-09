Şırnak’ta askeri araç devrildi

Yaralı askerler hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Araç şarampole yuvarlandı

Olay, Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askeri araç şarampole yuvarlandı. Araçtaki 2 asker yaralandı.

Yaralılara müdahale

Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın neden kaynaklandığı ve aracın durumunun ne olduğu araştırılıyor.