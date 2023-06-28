Şırnak’ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Şırnak’ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırında yer alan Cudi Dağı, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı, Kureşin, Kel Mehmet Dağları, Serin Vadi, Faraşin, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin bölgelerinin, 30- 14 Temmuz tarihleri arasında güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Bölgelere ait koordinatların valilik internet sayfasında paylaşıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi. (AA)

Öne Çıkanlar
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Son Haberler
Avrupa'da en çok tutuklu ve hükümlü Türkiye'de. Ceza İstatistikleri Raporu yayımlandı Güncel
Avrupa'da en çok tutuklu ve hükümlü Türkiye'de. Ceza İstatistikleri Raporu yayımlandı
Alanya'da bir kişi aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu Yaşam
Alanya'da bir kişi aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Yeğeninin kocasına kurşun yağdırdı Yaşam
Yeğeninin kocasına kurşun yağdırdı
Hazine 270 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek Ekonomi
Hazine 270 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
Arda Güler bavulunu topladı gidiyor. Yeni takımını açıkladılar Spor
Arda Güler bavulunu topladı gidiyor. Yeni takımını açıkladılar
Burdur’da kontrolden çıkan araç takla atıp karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Burdur’da kontrolden çıkan araç takla atıp karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı