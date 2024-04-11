Şırnak’ta devrilen TIR’ın sürücüsü öldü

Cizre-Nusaybin kara yolunda meydana gelen olayda, Berham kurt’un kullandığı 27 p 3509 plakalı kereste yüklü TIR, çavuş köyü mevkisinde kontrolünü kaybederek çıkarak devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde kabinde sıkışan Kurt’un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kurt’un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Devrilen TIR yoldan kaldırılırken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.