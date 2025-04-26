Şırnak’ta feci olay! Nehre düştü: O kareye ölümsüzleştirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Şırnak’ın Cizre ilçesindeki Dicle Nehri kenarında arkadaşları ile fotoğraf çektiren M.D.A, adlı kişi dengesini kaybederek düştü. Dalgıçlar tarafından nehirden çıkarılan A, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Dicle Nehri kenarında meydana geldi. M.D.A. arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken korkulukların üzerine çıktı. Dengesini kaybeden M.D.A., yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. Cizre Belediyesi Dalgıç Gözlem Noktası yakınında olduğu için dalgıç ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.D.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı, çevredeki kamera tarafından görüntülendi.

Şırnak’ta feci olay! Nehre düştü: O kareye ölümsüzleştirdi

Şırnak’ta feci olay! Nehre düştü: O kareye ölümsüzleştirdi

Şırnak’ta feci olay! Nehre düştü: O kareye ölümsüzleştirdi

Şırnak’ta feci olay! Nehre düştü: O kareye ölümsüzleştirdi

Şırnak’ta feci olay! Nehre düştü: O kareye ölümsüzleştirdi

Şırnak’ta feci olay! Nehre düştü: O kareye ölümsüzleştirdi

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