Şırnak’ta fırtına ve tipiye yakalanan elektrik arıza ekipleri böyle kurtarıldılar

Kaynak: İHA
Şırnak’ta fırtına ve tipiye yakalanan elektrik arıza ekipleri böyle kurtarıldılar

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde elektrik arıza için sahaya çıkan Dicle Elektrik arıza ekipleri fırtına ve tipiye yakalandılar. Gece karalıkta bir kulübeye sığınan ekipler kulübede mahsur kaldı. Saatler süren çalışma sonrası ekipler kurtarıldılar.

Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle elektrik hattında arıza oluşmuş ve Dicle Elektrik ekipleri arızayı gidermek için Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesi Avaspi yakınlarındaki 2 bin 200 rakımlı bölgeye gidip arızayı gidermek için çalışma başlattı.

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Şebekelerin olmadığı bölgede saatlerce çalışan ekipler hava kararınca geri dönmek istedi ancak kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ekipler çalıştıkları bölgeye yakın bir kulübe olduğunu görüp buraya sığınmak istedi ancak ekipler kulübenin demir kapısını kırıp içeri giremedi. Saatler süren çalışmanın ardından uydu telefonundan Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü arayan ekipler yardım istedi.

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Bilgi verilmesi üzerine Uzungeçit beldesine ait iş makinesi bölgeye yönlendirildi. Belediye iş makinesi sabaha karşı ekiplere ulaşarak mahsur kalan 3 personeli kurtardı.

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