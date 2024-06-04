Şırnak’ta gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı

Şırnak Valiliği, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in Belediye Başkan Vekili olarak atanmasıyla ilgili olarak kentte 7 gün boyunca eylem ve etkinliklerin yasaklanacağını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Valilik ve Kaymakamlık makamlarının onaylayacağı etkinlikler, kamu kurumları tarafından düzenlenecek resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi törenler ve kutlamalar ile bu kurumların geleneksel etkinlikleri, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine uygun olarak düzenlenecek kongreler dışında, açık alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, karşılama ve uğurlama merasimleri, basın açıklamaları, oturma eylemleri, mitingler, çadır kurma, imza kampanyaları, stant açma, kitlesel cenaze törenleri, mezarlık ziyaretleri, anma törenleri, şenlikler, konserler, eğlenceler, tiyatrolar, gösteriler gibi her türlü etkinlik ile sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri ve benzeri uçurtmalar, drone uçuşları ve ticari amaçlar dışındaki hava etkinlikleri ile özel şirketlerin reklam faaliyetleri gibi, el ilanı, sticker, broşür dağıtımı, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler ve ilimiz genelinde gerçekleşecek toplu etkinliklere katılmak üzere il dışından gelecek olan kişilerin giriş çıkışları dahil olmak üzere, Şırnak il sınırları içinde (Coğrafi Alan-İl Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 04.06.2024 günü saat 00.01'den 10.06.2024 günü saat 23.59'a kadar 7 gün boyunca yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.