Şırnak’ta kaçak avcılığa karşı ekiplerden denetim

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, hafta sonu yaban hayatını koruma ve av kontrol faaliyetlerine hız kesmeden sürüyor.

Ekipler, dürbünlerle doğada kapsamlı gözlemler yaparak yaban hayvanlarının kaçak avlanmasını önlemek için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Denetimlerin, doğanın korunması ve kaçak avcılıkla mücadele bakımından hayati bir öneme sahip olduğu belirtildi.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, "Şırnak genelinde jandarma birimleri başta olmak üzere, emniyet güçleri ve köy muhtarlarının da desteğiyle sürekli olarak av koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Kaçak avlanan şahıslara Kara Avcılığı Kanununa istinaden idari yaptırımlar uyguluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ekipler ayrıca, yaban hayatının korunması amacıyla doğal yaşam alanlarını gözlemleyip raporlar hazırlıyor. Bu çalışmalar, Şırnak ve çevresindeki yaban hayatının sürdürülebilirliğine önemli bir fayda sağlarken, doğa severlerin de bu konuda bilinçlenmesine destek oluyor. Denetimlerin sene boyunca aralıksız süreceği ve yaban hayatını koruma faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği aktarıldı.