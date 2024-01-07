Şırnak'ta kaçak malzeme operasyonu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından, bir kargo aracında adli arama gerçekleştirildi. Arama sonucunda 22 farklı kişiye ait 2 milyon 200 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Kurumcu yol kontrol noktasında; 10 adet projeksiyon, 54 adet cep telefonu, 2 bin 326 adet cep telefonu şarj adaptörü, bin 665 adet cep telefonu şarj kablosu, 302 çift spor ayakkabı, 85 adet mekanik kol saati, 65 adet kadın el çantası, 857 adet şerit metre, 360 adet kozmetik krem ele geçirildi.

Değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin TL değerinde olan, gümrük kaçağı malzemelerle ilgili açılan soruşturma sürüyor.

