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Şırnak'ta yoğun kar yağışı etkili oldu

Şırnak'ta dün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan en çok da dışarıda kalan hayvanlar etkilendi.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 09:37
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Şırnak'ta kar etkili oldu

Şırnak'ta yoğun kar yağışı etkili oldu
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dün etkili olan kar yağışı dışarıda kalan hayvanları etkiledi. At, bal arıları ve güvercinler buz kesilen havada donmaktan son anda kurtarıldı. Çiçek açan ağaçlar dondan zarar gördü.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası her yer beyaza büründü. Bahar aylarında çiçek açan ağaçlar zarar gördü, bal arıları tekrar kış uykusuna yatmak yerine karda telef oldu, güvercinler ise soğuk havadan dolayı uçamadı. İlçeye bağlı Başaran, Günyüzü ve Taşarası köylerinde beyaza bürünen dağlar aynı günde kar eriyince aynı bölgelerden çekilen kareler göz kamaştırdı. Doğa fotoğrafçısı Serdar Gökçe, kar manzaralı fotoğraf çektiğini söyledi. Gökçe, "Dün etkili olan kar yağışı bir çok hayvanı etkiledi. Çiçek açan ağaçların tamamına zarar verdi. Yazı beklerken tekrar kışı yaşadık. Aynı günde iki mevsimi gördüm. Her yeri karış karış dolaştım fotoğraf için ilginç doğa olaylarına tanıklık ettim" dedi.(İHA)

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