Şırnak'ta korku dolu anlar! İş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör kabinde sıkıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şırnak'ta korku dolu anlar! İş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör kabinde sıkıştı

Şırnak’ta kar mücadele kapsamında iş makinesi ile yol açan dozer operatörü İrfan Cin, düşen çığın altında kaldı. Ekiplerden yardım isteyen Cin, kaldığı anları saniye saniye cep telefonu ile görüntüledi.

Kar yağışının etkili olduğu Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe köyü yolu, ulaşıma kapandı. Köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile çalışma başlattı. Çalışma sırasında, bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör İrfan Cin, içerisine dolan kar nedeniyle iş makinesinin kabininde sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Düşen çığ görüntülendiDüşen çığ görüntülendi

'NEFES ALABİLİYORUM, ÇOK ŞÜKÜR'

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan Cin'in, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Cin, kar altındaki anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde; Cin'in, "Makine komple kara saplanmış, hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Nefes alabiliyorum, çok şükür, makine çalışıyor. Kıpırdatamıyorum kendimi" dediği duyuldu.

Şırnak'ta korku dolu anlar! İş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör kabinde sıkıştı

Şırnak'ta korku dolu anlar! İş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör kabinde sıkıştı

Şırnak'ta korku dolu anlar! İş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör kabinde sıkıştı

Şırnak'ta korku dolu anlar! İş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör kabinde sıkıştı

Şırnak'ta korku dolu anlar! İş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör kabinde sıkıştı

Şırnak'ta korku dolu anlar! İş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör kabinde sıkıştı

Şırnak'ta korku dolu anlar! İş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör kabinde sıkıştı

Şırnak'ta korku dolu anlar! İş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör kabinde sıkıştı

Şırnak'ta korku dolu anlar! İş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör kabinde sıkıştı

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