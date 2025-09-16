Şırnak’ta küçük kız yürekleri ağza getirdi! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Kaynak: DHA / İHA

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, evlerinin balkonunda oynayan 4 yaşındaki çocuk, kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı. Çocuğun ağlamasını duyan ailesi, durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ekipler küçük çocuğu kurtarmak için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cizre Yafes Mahallesi Unan Sokak'ta bulunan evlerinin balkonunda oynayan 4 yaşındaki Yüsra Dilan Beyhan, kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı. Ağlama sesi ile balkona koşan aile bireyleri çocuğun kafasını sıkıştırdığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri çocuğu önce sakinleştirdi daha sonra sıkıştığı yerden kurtardı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk rahat nefes aldı.

