Şırnak'ta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA
Şırnak'ta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Berat G. idaresindeki 44 AEA 651 plakalı otomobil, Alibey Mahallesi Olimpik Halı Saha'nın yakınında Halil K. yönetimindeki 06 BRY 645 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 06 BRY 645 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile bir kişi, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtta çarpışmanın etkisiyle 06 BRY 645 plakalı otomobilin aydınlatma direğine çarptığı ve kıvılcım çıktığı görülüyor.

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