Şırnak'ta sokakta başlayıp hastanede devam eden kavga kamerada

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, akraba iki aile arasında sokakta çıkan kavga hastanede devam etti. Sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayda 3 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Şırnak'ta sokakta başlayıp hastanede devam eden kavga kamerada

Olay, akşam saatlerinde Cizre ilçesi Şah Mahallesi, Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen akraba olan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis kavgayı ayırırken, yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde karşılaşan kavgalı taraflar, tekrar kavga etmeye başladı.

sirnakta-sokakta-baslayip-hastanede-devam-eden-kavga-kamerada-3-yarali-3942-dhaphoto2.jpg

Polis ve özel güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile kavga sona ererken, acil serviste bulunan birçok malzeme zarar gördü. Yaşanan kavgada 1 kişi daha yaralandı. Sağlık çalışanları herhangi bir zarar görmezken, acil servise gelen birçok vatandaş muayene olmadan hastaneden ayrıldı.

sirnakta-sokakta-baslayip-hastanede-devam-eden-kavga-kamerada-3-yarali-3942-dhaphoto4.jpg

Yaşanan kavga anında ise tarafların birbirlerine sandalye ve masaları fırlatması cep telefonu kamerasına yansıdı. Her iki kavgada toplam 3 kişi yaralandı.

Polis, olayla ilgili olarak 4 şüpheliyi gözaltına alırken kavgayla ilgili araştırma sürüyor.

Öne Çıkanlar
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
"İzmir'de 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir".Japon deprem uzmanından korkutan uyarı Gündem
"İzmir'de 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir".Japon deprem uzmanından korkutan uyarı
Kılıçdaroğlu’nun ‘hançer’ sözlerine İYİ Parti’den çok sert yanıt Gündem
Kılıçdaroğlu’nun ‘hançer’ sözlerine İYİ Parti’den çok sert yanıt
İlay Aksoy'dan Bakan Yerlikaya'ya 'ihbar hattı' çağrısı Gündem
İlay Aksoy'dan Bakan Yerlikaya'ya 'ihbar hattı' çağrısı
Boynundan vurulan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Gündem
Boynundan vurulan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Trabzonspor'un attığı gol Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. Böyle tepki verdiler Spor
Trabzonspor'un attığı gol Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. Böyle tepki verdiler
Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiren önemli gelişme Ekonomi
Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiren önemli gelişme
CHP kurultayında Turan Aydoğan saldırıya uğradı Gündem
CHP kurultayında Turan Aydoğan saldırıya uğradı