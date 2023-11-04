Şırnak'ta sokakta başlayıp hastanede devam eden kavga kamerada

Olay, akşam saatlerinde Cizre ilçesi Şah Mahallesi, Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen akraba olan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis kavgayı ayırırken, yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde karşılaşan kavgalı taraflar, tekrar kavga etmeye başladı.

Polis ve özel güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile kavga sona ererken, acil serviste bulunan birçok malzeme zarar gördü. Yaşanan kavgada 1 kişi daha yaralandı. Sağlık çalışanları herhangi bir zarar görmezken, acil servise gelen birçok vatandaş muayene olmadan hastaneden ayrıldı.

Yaşanan kavga anında ise tarafların birbirlerine sandalye ve masaları fırlatması cep telefonu kamerasına yansıdı. Her iki kavgada toplam 3 kişi yaralandı.

Polis, olayla ilgili olarak 4 şüpheliyi gözaltına alırken kavgayla ilgili araştırma sürüyor.