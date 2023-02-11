Sırp bölgesindeki Boşnakların yaşadığı Novi Pazar’dan deprem bölgesine tırlar dolusu yardım

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde Novi Pazar Belediyesinin topladığı deprem yardımlarının yüklendiği tırlar Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Beşiktaş Spor Kulübü'nün son seçimlerdeki adaylarından Fuat Çimen “Sırbistan’da Boşnak nüfusun yaşadığı Sancak'tan annemin doğduğu şehir Novi Pazar, bu acı günümüzde yardım ve dayanışması ile Türk halkının yanında.” ifadeleri kullanarak bir video paylaştı.

TÜM BALLARIN GELİRİNİ TÜRKİYE'DEKİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLAYACAK

Öte yandan Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde de çok sayıda yardım kampanyası düzenlenirken, Novi Pazar'da faaliyet gösteren Orta Yol Derneği tarafından depremzedeler için giyecek, battaniye ve hijyen malzemeleri toplanmaya başlandı.

Novi Pazar Gençlik Merkezi, gıda, kışlık giyecek ve ayakkabı, döşek, battaniye, çadır, hijyen ürünleri, bebek mamaları ve bezleriyle dolduruldu.

Novi Pazar'da arıcılık yapan Fikret Eminovic, satışa çıkardığı tüm balların gelirini Türkiye'deki depremzedelere bağışlayacağını ifade etti.

Eminovic, "Novi Pazar'da Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere yardım toplandığını görünce böyle bir karar aldım. Bal satarak kardeş Türkiye halkına yardım etmek istedim." diye konuştu.