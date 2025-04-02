Sırp lider Vucic, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile görüştü

Kaynak: AA
Sırp lider Vucic, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile görüştü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu görüştü. Vucic, Sinirlioğlu ile bölgedeki güncel meseleleri konuştuklarını belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu başkent Belgrad'da kabul etti.

Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sinirlioğlu ile görüşmesini değerlendirdi.

BÖLGEDEKİ GÜNCEL MESELELERİ KONUŞTULAR

Sinirlioğlu ile Sırbistan'ın AGİT ile ilişkileri ve işbirliğini ele aldıklarını aktaran Vucic, bölgedeki güncel meseleleri de konuştuklarını belirtti.

Vucic, AGİT'e desteği için teşekkür ederek, AGİT'in bölgede barış ve istikrarı korumada kilit rol oynadığını ifade etti.

AGİT'in bölgesel meselelerde önemli rolü olduğunu kaydeden Vucic, "AGİT'in sahadaki çalışmalarında işbirliğimizi sürdüreceğiz. Sırbistan komşularıyla ve bölge ülkeleriyle de işbirliğini sürdürecek zira gelecekteki refah ve gelişimin buna bağlı olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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