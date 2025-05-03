Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! AKP'den ilk açıklama

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden Önder için başsağlığı mesajı paylaştı.

“YÜCE MECLİS’İN VE AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Çelik, taziye mesajında "Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Değerli ailesinin, DEM Parti’nin, yüce Meclis’in ve aziz milletimizin başı sağolsun" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da başsağlığı mesajı paylaştı. Kurtulmuş mesajında "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim." sözlerini kullandı.

TBMM Başkanvekili ve

İstanbul Milletvekili

Sayın Sırrı Süreyya Önder’e

Allah’tan rahmet;

değerli ailesine ve

sevdiklerine başsağlığı diliyorum.



Mekanı cennet olsun. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 3, 2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da taziye mesajı paylaştı. Mesajda Tunç "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum. Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, bir çok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.