Sırrı Süreyya Önder'in kızından emekli albaya sert yanıt! 'O kadar ahmaksınız ki...'

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı günü saat 23.00 'te geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Sırrı Süreyya Önder, 12 saatlik ağır bir ameliyatın ardından uyutulmuştu.

Bu zorlu süreçte Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babası ile çekilmiş bebeklik fotoğrafını paylaşarak duygusal bir paylaşım yapmış ve “Kurbağa gibi yatıp uyudum koynunda 33 sene. Uyuyamadığımda gelip kocaman ellerinle kulaklarımı kapatmanı özledim. Gecenin bir yarısı uyandırıp ‘bana bir kahve yap, sana keman çalayım’ demeni özledim. Karşına oturtup Onat Kutlar, Gülten Akın okumanı özledim. Seni çok özledim ya.” diye yazmıştı.

EMEKLİ ALBAYDAN GELEN YORUM KIZDIRDI

Kandemir'in bu paylaşımına yanıt veren emekli Albay Orkun Özeller, “Keşke baban, eline silah alanlara da dur deseydi” ifadelerini kullanarak Sırrı Süreyya Önder’i sert bir dille eleştirdi.

O kadar ahmaksınız ki. Bu yazdıklarınız son bulsun diye hayatını adamış biri hakkında bunları yazacak kadar ahmaksınız. O çocuklar babasız kalmasın diye ameliyatını erteleyen birine bunları yazdığınız için cehennemde cayır cayır yanacaksınız. Bırak ameliyatı, bir başkası için… https://t.co/cXgUZWFtYc — Ceren Önder Kandemir (@cerenonder_) April 20, 2025

CEREN ÖNDER KANDEMİR, ÖZELLER İÇİN 'AHMAK' DEDİ

Ceren Önder Kandemir, sosyal medyada babasına yönelik eleştirilerde bulunan emekli albay Orkun Özeller’e yanıt vererek Özeller'e için 'ahmak' dedi.

“RUHUMUZ ÇELİKTEN”

Orkun Özeller’in bu sözlerine karşılık veren Ceren Önder Kandemir “O kadar ahmaksınız ki. Bu yazdıklarınız son bulsun diye hayatını adamış biri hakkında bunları yazacak kadar ahmaksınız. O çocuklar babasız kalmasın diye ameliyatını erteleyen birine bunları yazdığınız için cehennemde cayır cayır yanacaksınız. Beni sinirlendiremezsiniz, benim ruhum çeliktendir, babamın ruhu çelikten. Siz yoksunuz.” ifadelerini kullandı.