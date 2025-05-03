Sırrı Süreyya Önder'in vefat etmeden önceki son röportajı ortaya çıktı!

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Önder için hastaneden yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41’de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen “Aort Diseksiyonu” tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tübik tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir.

Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 03.05.2025 tarih ve saat 16:10’da hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

Saygılarımızla."

VEFAT ETMEDEN ÖNCE SON RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sırrı Süreyya Önder’in vefat etmeden önce verdiği son röportaj ortaya çıktı.

Önder, verdiği röportajda, “Sıkıntılı bir hastalık süreciyle uğraşıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

İşte Önder’in son röportajı,