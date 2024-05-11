Sis ve sağanak ulaşıma ket vurdu

Kaynak: AA
Sis ve sağanak ulaşıma ket vurdu
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde ulaşım, sis ve sağanak yüzünden aksadı.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde ılaşım, sis ve sağanak yüzünden aksadı.

Kara yolunun Düzce geçişinde bulunan Kaynaşlı, Bakacak, Karanlıkdere ile Bolu kesimindeki Seymenler mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu.

Otoyolun Bolu Dağı geçişinde ise 1, 2, 3 ve 4. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 35 metreye kadar indi.

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Güzergahtan ilerleyen sürücüler yolu dikkatli geçti.

Sürücüler, bölgede görev alan Karayolları ve trafik ekipleri tarafından yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarıldı.

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