Sisam Adası’na yüzerek kaçış planı çöktü

Kaynak: DHA
Sisam Adası’na yüzerek kaçış planı çöktü

Aydın Kuşadası’nda, Sisam Adası’na yüzerek geçmeye çalışan N.S. isimli kadın kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı. N.S’nin daha öncede benzer girişimde bulunduğu öğrenildi.

Kuşadası Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda devriye görevine çıktı. Ekipler, İçmeler Koyu'na geldiğinde N.S. isimli kadın kaçak göçmenin can simidi ve paletle yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçme hazırlığında olduğunu tespit etti.

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N.S., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan N.S.'nin 2023 yılında da Çanakkale'den Yunanistan'a geçmeye çalıştığı bildirildi. Gözaltına alınan göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

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