Şişecam’dan üç ayda 28,4 milyar TL’lik gelir

Şişecam’ın 2023 yılı ocak-mart dönemindeki net satışları 28,4 milyar TL seviyesine ulaştı. ​​​​​​​Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici: "2023 yılı Mart ayında Tarsus ve Mersin’de iki stratejik madencilik yatırımı kararı aldık" dedi.

Şişecam’dan üç ayda 28,4 milyar TL’lik gelir

Şişecam'dan ilk çeyrek açıklaması. 150 ülkeye ihracat yapan Şişecam’ın 2023 yılı Ocak- Mart dönemindeki net satışları 28,4 Milyar TL (1,5 Milyar dolar) seviyesine ulaştı.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu dönemde Şişecam’ın toplam satışları içerisindeki uluslararası satışlarının payı yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin, yılın ilk çeyreğindeki toplam yatırımları 2,8 Milyar TL (149 Milyon dolar), ihracatı ise 275 Milyon dolar oldu.

29.04.2023 - Şişecam 2023 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı Şişecam’ın 2023 ilk çeyreğinde konsolide net satışları 28,4 Milyar TL (1,5 Milyar dolar) seviyesine ulaşırken, Türkiye’den yapılan ihracat ile, Türkiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti.

1,3 MİLYON TON CAM ÜRETİLDİ

İlk çeyrekte 1,3 Milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 1,1 Milyon ton soda külü ve yaklaşık 908 Bin ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi. Şirketin, yılın ilk çeyreğindeki toplam yatırımları 2,8 Milyar TL (149 Milyon dolar), ihracatı ise 275 Milyon dolar oldu.

Şişecam’ın 2023 yılı ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici şunları söyledi:

“Global arenada süregelen ekonomik ve jeopolitik riskler devam ederken, cam ve kimyasallar sektörlerinin güçlü küresel oyuncusu olarak bu dönemde de akıllı teknolojiler ve yetkin insan kaynağımızdan aldığımız güçle sürdürülebilir başarıyı yakaladık. Küresel ölçekte artan maliyetler ve hiperenflasyon ortamında, etkin maliyet yönetimi yaklaşımımız ve stok optimizasyonuna dayalı yönetim anlayışımızla belirsizliklerin gölgesinden ustalıkla çıktık.

Ana faaliyet alanlarımızda dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefiyle yolumuza devam ederken iş kollarımızın tedarik süreçlerinin önündeki engelleri kaldıracak isabetli yatırım kararları aldık. 88 yıllık geçmişimizden gelen üretim gücümüzü gelecek vizyonumuz ile harmanlayarak değer yaratan büyüme yolculuğumuza devam ettik.”

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