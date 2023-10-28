Şişkinlik ve gaza birebir. Sindirim sorunlarını önleyen mucize ot ortaya çıktı

Şişkinlik, gaz gibi sindirim sorunlarını önleyen zerdeçap otu dikkatlerden kaçmadı.

Fatma Demirkaya KAYNAK: Haber Merkezi
Şişkinlik ve gaza birebir. Sindirim sorunlarını önleyen mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Zerdeçap otu; Şişkinlik, gaz gibi sindirim sorunlarını önler.

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI NEDİR?

Karın ve mide şişkinliğinin en büyük nedenlerinden biri sindirim sistemi bozukluklarıdır.

Çölyak, irritabl bağırsak sendromu, ülser, gastrit, dispepsi, kabızlık, mide ve bağırsak kanserleri, safra kesesi bozuklukları, mide fıtığı gibi hastalıklar bağırsak ve mide de gaz birikimine neden olarak şişkinlik oluşturur.

ZERDEÇAP OTU NEDİR?

Zencefilgiller familyasından; anavatanı Doğu Hindistan olan çok yıllık bir bitkidir.

Yaprakları sivri uçlu, çiçekleri sarı renktedir. Safranı andıran boyalı bir madde çıkarılır. Baharat olarak kullanılır.

ZERDEÇAP OTU NASIL TÜKETİLİR?

Zerdeçap sarı renk vermek istediğiniz her tarifte kullanabilirsiniz. Safran ve körinin kullanıldığı birçok yemekte baharat olarak zerdeçalı da deneyebilirsiniz. Zerdeçapı makarna ve zerdeçallı pilav bu konuda örnek olarak verilebilir. Kahvaltıda yumurta seviyorsanız zerdeçallı omlet hoşunuza gidebilir. Etlerinizin marinasyonunda baharat karışımına dahil edebilir ya da pişirme sırasında ekleyebilirsiniz. Sebze yemeklerinize hem renk hem de lezzet amaçlı katabilirsiniz. Zerdeçapı karnabahar, kabak, brokoli ve Brüksel lahanası ile kullanımı yaygındır. Hintliler zerdeçapı yemeklerinde yağın içerisinde karabiber ile birlikte kullanır. Bu şekilde de deneyebilirsiniz. Özellikle bahar aylarında vücut direncini arttırmak için çocuklarınıza zerdeçal süt karışımı iyi gelebilir.

İlgili Haberler
Resmen kışa hazırlık otu. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Zerdeçap otu neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Sürüye yaklaştı çoban köpeği kurda hamleyi yaptı Gündem
Sürüye yaklaştı çoban köpeği kurda hamleyi yaptı
İsrail gece boyunca Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurdu Dünya
İsrail gece boyunca Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurdu
İsrail BM’nin ateş kararını reddetti. ‘Hamas'ı ortadan kaldıracağız’ Dünya
İsrail BM’nin ateş kararını reddetti. ‘Hamas'ı ortadan kaldıracağız’
Ndombele'nin hareketi Okan Buruk'u çılgına çevirdi. Anında kadro dışı bıraktı Spor
Ndombele'nin hareketi Okan Buruk'u çılgına çevirdi. Anında kadro dışı bıraktı
Yüksek maaş almanın formülü tek tek anlatıldı Ekonomi
Yüksek maaş almanın formülü tek tek anlatıldı
Diyanet Milli Eğitim’den imamlara kolaylık istedi Gündem
Diyanet Milli Eğitim’den imamlara kolaylık istedi
Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza Gündem
Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza