Son yıllarda art arda gelen bilimsel araştırmalar, sindirim sistemimizin merkezi olan bağırsakların, sanıldığından çok daha kritik bir role sahip olduğunu gösterdi. Özellikle "bağırsak mikrobiyotası" olarak adlandırılan trilyonlarca mikroorganizmadan oluşan bu ekosistemin dengesi, kabızlık, şişkinlik ve huzursuz bağırsak sendromu gibi yaygın sorunların ana kaynağı olarak belirlendi.

Uzmanlar, bağırsak sağlığının optimize edilmesiyle bu rahatsızlıkların tarihe karışacağını ifade etti.

MİKROBİYOTA BOZUKLUĞU, KRONİK SORUNLARI TETİKLEDİ

Amerikan Gastroenteroloji Derneği eski başkanı ve bağırsak sağlığı alanındaki öncü isimlerden Dr. Mark Pimentel, mikrobiyotadaki dengesizliğin (disbiyozis), gaz, şişkinlik ve kabızlık gibi belirtilerin doğrudan tetikleyicisi olduğunu belirtti.

Dr. Pimentel, özellikle ince bağırsakta bakterilerin aşırı çoğalması anlamına gelen SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) durumunun, kronik şişkinliğe yol açtığını ifade etti.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Nörogastroenterolog Dr. Braden Kuo ise bağırsakların ikinci bir beyin gibi işlediğini, mikrobiyomun yalnızca sindirimi değil, ruh halini ve bağışıklık sistemini de düzenlediğini dile getirdi.

Dr. Kuo, sağlıklı bir mikrobiyomun oluşturulmasının, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde ve kabızlığın ortadan kalkmasında hayati önem taşıdığını kaydetti.

BİLİMSEL VERİLER PROBİYOTİKLERİ İŞARET ETTİ

Uluslararası saygın bilim dergisi Cell Host & Microbe'da yayımlanan kapsamlı bir inceleme, lifli besinler ve fermente gıdalar aracılığıyla probiyotik alımının, bağırsak mikrobiyotasının çeşitliliğini artırdığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, zenginleşen mikrobiyomun, dışkı kütlesini ve su içeriğini artırarak kronik kabızlık semptomlarını önemli ölçüde hafiflettiğini gözlemlediklerini aktardı.

Nature dergisinde yer alan bir çalışma ise, bağırsak mikrobiyomunun doğru şekilde desteklenmesiyle, inflamasyonun (iltihabın) azaldığını ve böylece şişkinlik hissinin azaldığını gösterdi.

Uzmanlar, düşük lifli, yüksek işlenmiş gıdalardan zengin bir diyetin yararlı bakteri popülasyonunu azalttığını, bu durumun sindirim hareketlerini yavaşlatarak kabızlığa ve gaz birikimine neden olduğunu ifade etti.

Yabancı uzmanlar, bağırsak sağlığının iyileştirilmesi için bireylerin diyetlerine tam tahıllar, sebzeler ve fermente gıdalar gibi prebiyotik ve probiyotik kaynakları eklemeleri gerektiğini vurguladı.

Uzman görüşleri ve bilimsel kanıtlar, bağırsaklara yönelik bu bütünsel yaklaşımın, yaygın sindirim sorunlarına kalıcı çözüm getirecek sessiz bir devrimi başlattığını gösterdi.